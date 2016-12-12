В пьяной ссоре ударила сожителя топором
Вчера, 15:36 | Просмотров: 140 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи установила, что мужчина еще жив, он был незамедлительно госпитализирован.
Следственными органами СКРоссии по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Установлено, что подозреваемая ранее не судима, детей на иждивении не имеет. В настоящее время она задержана, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!