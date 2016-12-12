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Новости / Происшествия

В пьяной ссоре ударила сожителя топором

Вчера, 15:36 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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28-летняя женщина временно проживала в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого района со своим 43-летним сожителем. По версии следствия, в ночь с 27 на 28 октября при совместном употреблении алкоголя между ними произошла ссора, и подозреваемая взяла топор и нанесла им множественные удары по голове сожителя. После этого женщина сама позвонила в скорую помощь и правоохранительные органы, сообщив о смерти сожителя.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи установила, что мужчина еще жив, он был незамедлительно госпитализирован.

Следственными органами СКРоссии по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что подозреваемая ранее не судима, детей на иждивении не имеет. В настоящее время она задержана,  следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголовного дела продолжается.


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