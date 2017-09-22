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В Кирове достроили дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

Вчера, 15:45 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку соблюдения требований закона при строительстве10-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Пугачева, 31.

ООО «Союз Строй» должно было завершить строительство в 4-ом квартале 2014 года.

Установлено, что с начала 2015 года организация-застройщик резко снизила темпы строительства, в связи с чем прокуратурой района руководителю ООО «Союз Строй» было внесено представление с требованием об устранении нарушений закона и окончании строительства жилого дома в сроки, определенные договорами долевого строительства.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий выявлено, что с марта 2014 года по апрель 2015 года руководитель ООО, используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, не исполнив договорные обязательства по договорам участия граждан в долевом строительстве, потратил средства предприятия на общую сумму более 41 млн рублей не на строительство дома, а на иные цели.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

Ленинский районный суд города Кирова согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал руководителя ООО «Союз Строй» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Принимая во внимание факт назначения наказания, не связанного с лишением свободы, суд применил в отношении осуждённого акт амнистии.

В результате вмешательства органов прокуратуры и принятия совместно с органами исполнительной власти региона мер реагирования ООО «Союз Строй» активизировало и закончило процесс строительства многоквартирного жилого дома.

24 октября организация-застройщик получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время квартиры будут переданы дольщикам.

По информации Прокуратуры Кировской области


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