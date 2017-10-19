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На Кировскую область надвигается метель

Вчера, 16:27 | Просмотров: 890 | Версия для печати
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ГУ МЧС России по Кировской области предупредило о неблагоприятных условиях погоды. В Кировской области ожидается усиление ветра.
 
По прогнозу Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 31 октября местами по области ожидается метель, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, местами порывы до 13-18 м/с.

Как действовать во время сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при порывах ветра.

Вы всегда можете позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.


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