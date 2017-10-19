На Кировскую область надвигается метель

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ГУ МЧС России по Кировской области предупредило о неблагоприятных условиях погоды. В Кировской области ожидается усиление ветра.По прогнозу Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 31 октября местами по области ожидается метель, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, местами порывы до 13-18 м/с.Как действовать во время сильного ветра:- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;- если ураган или буря застали на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при порывах ветра.Вы всегда можете позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.