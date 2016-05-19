Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги
Вчера, 14:59 | Просмотров: 209 | Версия для печати
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Предварительной причиной смерти женщины явилась закрытая черепно-мозговая травма. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Сотрудниками СУ СК РФ по Кировской области совместно с УМВД России по Кировской области были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Следователи СУ СК РФ по Кировской области провели комплекс следственных действий, получили заключения по ряду экспертиз, таким образом собрали достаточную доказательственную базу. Под тяжестью доказательств обвиняемый дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.
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