24-летняя жительница Кильмези убила отчима

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29 июля между 24-летней жительницей Кильмези и ее 47-летним отчимом произошел конфликт. Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и нанесла им несколько ударов отчиму в шею. Испугавшись, она убежала в соседний дом, где сообщила о произошедшем.Соседи вызвали бригаду скорой. Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных повреждений.В ходе расследования уголовного дела следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследовали обстоятельства произошедшего. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтено наличие малолетних детей на иждивении у обвиняемой.Суд признал молодую женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.