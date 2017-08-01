24-летняя жительница Кильмези убила отчима
Вчера, 16:56 | Просмотров: 262 | Версия для печати
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Соседи вызвали бригаду скорой. Потерпевший был госпитализирован в районную больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных повреждений.
В ходе расследования уголовного дела следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследовали обстоятельства произошедшего. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтено наличие малолетних детей на иждивении у обвиняемой.
Суд признал молодую женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
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