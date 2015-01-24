Нашествие волков в Опаринском районе

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Опаринский район снова атакуют волки. На этот раз случаи нападения хищников на домашних животных были зафиксированы в поселке Вазюк.Разглядывая утром эти следы, жители поселка Вазюк теряются в догадках - чьи они. Соседской собаки или очередного волка. Последних видят здесь довольно часто. Были и случаи нападения на домашних животных. Несколько дней назад Надежда Разумова лишилась любимого сторожевого пса.С наступлением холодов, лесным хищникам стало трудней добывать себе пищу. Их набеги на села и деревни района все чаще упоминаются в СМИ. О проблеме знают и в администрации поселка, но вот помочь ее решить не могут.Жители домов, стоящих на окраине поселка, утверждают, что на их улицах отключили освещение, и возвращать не планируют.В администрации поселения нам сказали, что проблемы со светом - временные и их устранят в самое ближайшее время. Однако, даже включенные фонари не обеспечат безопасности ни людям, ни животным. Глава поселка неоднократно консультировалась с главным охотоведом района.До наступления зимы местным жителям придется всегда держать под рукой фонарь и реагировать на каждый собачий лай, чтобы успеть спасти своих питомцев и скот.Проблема с нападением волков давно приобрела районный масштаб. Сейчас администрацией готовится ряд программ по поощрению охотников.Сейчас жителям района остается надеяться на то, что выпавший снег уже не растает, и охотники сумеют отследить хищников как можно скорее.