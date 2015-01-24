Нашествие волков в Опаринском районе
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 213 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Разглядывая утром эти следы, жители поселка Вазюк теряются в догадках - чьи они. Соседской собаки или очередного волка. Последних видят здесь довольно часто. Были и случаи нападения на домашних животных. Несколько дней назад Надежда Разумова лишилась любимого сторожевого пса.
НАДЕЖДА РАЗУМОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Пришла утром. Утром я выхожу, пойдем, говорю, есть. А его нет в будке. Следы такие большие были, он у нас там спал. И его наверно вот так задавили и утащили».
С наступлением холодов, лесным хищникам стало трудней добывать себе пищу. Их набеги на села и деревни района все чаще упоминаются в СМИ. О проблеме знают и в администрации поселка, но вот помочь ее решить не могут.
Жители домов, стоящих на окраине поселка, утверждают, что на их улицах отключили освещение, и возвращать не планируют.
- Света нет. Одна лампочка только вот вначале там у нас.
- А когда последний раз видели волка?
- Волки, ну мы здесь чуть ли не каждый раз видим. У меня муж, когда собака затявкает, мы выходим. Он освещает. Там сколько волов, здесь вот был недавно волк у соседки у Любки.
В администрации поселения нам сказали, что проблемы со светом - временные и их устранят в самое ближайшее время. Однако, даже включенные фонари не обеспечат безопасности ни людям, ни животным. Глава поселка неоднократно консультировалась с главным охотоведом района.
ОЛЬГА КАКАУЛИНА, ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЗЮК:
«Он у нас в поселке жил неделю, обследовал. После, в конце собрал охотников, доложил, что летом, конечно, трудно волков вылавливать. Это нужно по снегу, когда будет устойчивый покров снега».
До наступления зимы местным жителям придется всегда держать под рукой фонарь и реагировать на каждый собачий лай, чтобы успеть спасти своих питомцев и скот.
- Делаем вольеры. Вон там вон у нас вольеры, пошлите увидите.
Проблема с нападением волков давно приобрела районный масштаб. Сейчас администрацией готовится ряд программ по поощрению охотников.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Планируется 2 мероприятия, пока. Но я думаю в процессе, это все обсуждаемо. Первое мероприятие - это фиксированная плата за голову волка. И второе - это мероприятие финансирование поездок бригад охотников за вот этим волком».
Сейчас жителям района остается надеяться на то, что выпавший снег уже не растает, и охотники сумеют отследить хищников как можно скорее.
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