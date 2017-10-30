В Кировской области ожидается усиление ветра

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ГУ МЧС России по Кировской области опубликовало метеопредупреждение: завтра ожидаются неблагоприятные условия погоды - усиление ветра.По прогнозу Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» , 2 ноября будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможна метель, гололёд, налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5 °C, днем -2,+3 °C. На дорогах местами гололедица.ГУ МЧС России по Кировской области напоминает, как действовать во время сильного ветра:- если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов;- для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.Вы всегда можете позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.