ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

01 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1557
EURO: 67.7107
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кировской области ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:48 | Просмотров: 98 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ГУ МЧС России по Кировской области опубликовало метеопредупреждение: завтра ожидаются неблагоприятные условия погоды - усиление ветра.

По прогнозу Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» , 2 ноября будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможна метель, гололёд, налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5 °C, днем -2,+3 °C. На дорогах местами гололедица.

ГУ МЧС России по Кировской области напоминает, как действовать во время сильного ветра:

- если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов;

- для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

Вы всегда можете позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

17:18 01.11.2017


Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

Кировчане напишут Большой этнографический диктант

14:58 01.11.2017


Кировчане напишут Большой этнографический диктант

В Кировской области ожидается усиление ветра

13:48 01.11.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

24-летняя жительница Кильмези убила отчима

16:56 31.10.2017


24-летняя жительница Кильмези убила отчима

Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

14:59 31.10.2017


Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

14:49 31.10.2017


Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

14:32 31.10.2017


Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

Все новости

Вести. Кировская область

Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

15:21 01.11.2017


Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

12:10 01.11.2017


Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

10:37 01.11.2017


Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

10:34 01.11.2017


Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

10:25 01.11.2017


Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кировской области ожидается усиление ветра

19.10.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях

01.08.2017


Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

31.12.2016


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

10.11.2016


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

Ночью в Кировской области ожидается метель

24.11.2016


Ночью в Кировской области ожидается метель

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх