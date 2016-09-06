Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

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В мае между двумя жителями Каринторфа произошла ссора, и Т., испытывая неприязнь к знакомому, решил умышленно причинить ему тяжкий вред здоровью.Используя малозначительный повод, он нанес ему удары руками и ногами по голове. Потерпевший не сопротивлялся превосходящему по силе Т.. Через 6 дней в хирургическом отделении КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.В суде Кирово-Чепецкая городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Т..Согласно приговору суда Т. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.