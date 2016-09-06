Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии
Сегодня, 17:18 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Используя малозначительный повод, он нанес ему удары руками и ногами по голове. Потерпевший не сопротивлялся превосходящему по силе Т.. Через 6 дней в хирургическом отделении КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.
В суде Кирово-Чепецкая городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Т..
Согласно приговору суда Т. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
26.11.2014