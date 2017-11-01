Кировчанин застал в квартире вора

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31 октября около 9 часов вечера в отдел полиции позвонил мужчина, проживающий на ул. Украинской г. Кирова. Вернувшись домой, он увидел открытые входную дверь и окно, на пороге стояли вещи (ноутбук, перфоратор), приготовленные к выносу. В комнате был мужчина, который, увидев хозяина, сбежал через окно.Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. В результате организованных поисковых мероприятий на ул. Деповской группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила мужчину, схожего по приметам.На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, 42-летнего жителя Кирова, доставили в УМВД по г. Кирову для разбирательства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).