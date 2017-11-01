Кировчанин застал в квартире вора
Вчера, 18:02 | Просмотров: 153 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. В результате организованных поисковых мероприятий на ул. Деповской группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила мужчину, схожего по приметам.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, 42-летнего жителя Кирова, доставили в УМВД по г. Кирову для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!