Взял чужой автомобиль покататься
Вчера, 18:06 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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В ходе поисковых мероприятий группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила разыскиваемый автомобиль. Он двигался по ул. Володарского.
По требованию стражей правопорядка водитель остановился. В ходе беседы задержанный, ранее судимый кировчанин, признался, что взял автомобиль, чтобы покататься.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам отдела полиции № 1 для разбирательства, а также для проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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