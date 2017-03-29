Взял чужой автомобиль покататься

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31 октября около 2-х часов ночи в отдел полиции позвонил кировчанин и сказал, что у него со двора дома по ул. Гайдара угнали автомобиль. Оперативный дежурный сообщил ориентировку всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.В ходе поисковых мероприятий группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила разыскиваемый автомобиль. Он двигался по ул. Володарского.По требованию стражей правопорядка водитель остановился. В ходе беседы задержанный, ранее судимый кировчанин, признался, что взял автомобиль, чтобы покататься.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам отдела полиции № 1 для разбирательства, а также для проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений.