Управляющий присвоил займы на 4 миллиона рублей
Вчера, 18:21 | Просмотров: 140 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Следствием и судом установлено, что в январе 2014 года управляющий заключил договор по вкладу денежных средств и получению процентов от вклада по истечению срока договора на сумму 400 тысяч рублей. Фактически он не намеревался исполнять условия договора, а рассчитывал похитить деньги и использовать их в личных целях.
Денежные средства и заключенный договор в главный офис организации он намеренно не передал, деньги использовал по своему усмотрению.
Аналогичным образом управляющий с этим же клиентом заключил еще три договора займа на общую сумму всех вкладов в размере 4 миллиона рублей.
По истечению срока договора клиент Общества обратился за получением своих денежных средств с процентами, но управляющий пояснил, что пока Общество не может вернуть ему их и необходимо немного подождать.
На протяжении года клиент организации пытался вернуть свои деньги, осознав, что все это безрезультатно, он обратился в правоохранительные органы.
Следователи СУ СКР по Кировской в рамках расследования уголовного дела собрали достаточную доказательственную базу.
Руководитель подразделения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.08.2017