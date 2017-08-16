Управляющий присвоил займы на 4 миллиона рублей

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В Советске управляющий обособленным подразделением ООО согласно должностной инструкции заключал договоры займа с гражданами от имени Общества, принимал от них денежные средства в виде займов и обязан был передавать их с заключенными договорами в главный офис ООО.Следствием и судом установлено, что в январе 2014 года управляющий заключил договор по вкладу денежных средств и получению процентов от вклада по истечению срока договора на сумму 400 тысяч рублей. Фактически он не намеревался исполнять условия договора, а рассчитывал похитить деньги и использовать их в личных целях.Денежные средства и заключенный договор в главный офис организации он намеренно не передал, деньги использовал по своему усмотрению.Аналогичным образом управляющий с этим же клиентом заключил еще три договора займа на общую сумму всех вкладов в размере 4 миллиона рублей.По истечению срока договора клиент Общества обратился за получением своих денежных средств с процентами, но управляющий пояснил, что пока Общество не может вернуть ему их и необходимо немного подождать.На протяжении года клиент организации пытался вернуть свои деньги, осознав, что все это безрезультатно, он обратился в правоохранительные органы.Следователи СУ СКР по Кировской в рамках расследования уголовного дела собрали достаточную доказательственную базу.Руководитель подразделения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.