У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО) 

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Кировские активисты ОНФ обнаружили очередную свалку с останками животных недалеко от Митино. Всего после рейда в лес у поселка на карте свалок проекта «Генеральная уборка» появилось 12 новых сигналов. Помимо бытовых отходов и отходов лесопиления, активисты Народного фронта обнаружили и кости крупного рогатого скота.

Этот лес - излюбленное место отдыха кировчан с обустроенными беседками. Но далеко не все прибирают за собой мусор. Большие свалки начинаются от беседок и продолжаются на расстоянии километра вдоль лесной тропинки.

«Здесь мы обнаружили не только бытовой мусор, но и старую мебель, строительные отходы, много опила и старых досок. Видно, что мусор сюда свозился в течение нескольких лет целенаправленно», - отметил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Шарапов.

Здесь же активисты благодаря информации неравнодушного кировчана обнаружили останки крупного рогатого скота, которые были свезены в больших мешках, однако, по всей видимости, были растащены хищниками: мешки порваны, а кости разбросаны на большой площади.

«Поскольку этот участок относится к землям лесного фонда, мы направили обращение в министерство лесного хозяйства с просьбой принять меры по ликвидации выявленных нами экологических нарушений. По факту нахождения останков животных направлено обращение в управление ветеринарии», - пояснил Константин Шарапов.

Напомним, это не первый случай, когда кировские активисты ОНФ находят в лесах останки животных. Ранее такая же находка была обнаружена в Малой Субботихе. Она была оперативно ликвидирована. Общий вес утилизированных останков составил около 3 т. Другие обнаруженные на этой территории свалки бытового и строительного мусора, в том числе с отходами 1-4 классов опасности, пока остаются на своем месте, в непосредственной близости от жилых домов.Фото Кировского отделения ОНФ