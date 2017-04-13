В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров
Сегодня, 10:44 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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В ходе поисковых мероприятий правоохранители обнаружили на ул. Горького трех юношей, которые подходили по приметам. Росгвардейцы доставили задержанных в магазин, где их опознал продавец. На место происшествия были вызваны полицейские.
Злоумышленники рассказали, что куртки они спрятали в кустах, а похищенные кроссовки находились в рюкзаке у одного из них. Для разбирательства молодых людей передали сотрудникам полиции.
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