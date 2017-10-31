В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

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Первого октября около 9 часов 20 минут из служебного помещения микрофинансовой организации на улице Лепсе неизвестный мужчина похитил ноутбук и сотовый телефон.Зайдя в офис, злоумышленник выждал момент, когда персонал отвлечется, взял ноутбук и телефон и скрылся. Камера видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого.Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170-175см, худощавого телосложения. Носит очки. Был одет в зимнюю куртку серого цвета, черные брюки с белыми лампасами до колена, черную вязаную шапку с серой полосой. При себе имел черную сумку.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Всех, кто опознал мужчину, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-999-225-64-33, 67-43-18 либо 02.