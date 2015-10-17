Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей
Вчера, 16:19 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительнее при совершении дистанционных сделок.
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