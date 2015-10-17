Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

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На днях в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратилась 30-летняя жительница Пасегово: еще 1 октября она перечислила 3 тысячи рублей за детскую одежду продавцу, которого нашла в социальной сети «Вконтакте». Не дождавшись товара, женщина поняла, что ее обманули.Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительнее при совершении дистанционных сделок.Покупка товара в сети может напоминать покупку «кота в мешке»: вам пришлют не тот товар или вообще не пришлют ничего. Пользуйтесь только проверенными интернет-магазинами. Низкая цена и то, что продавец торопит с предоплатой, должно насторожить, лучше отказаться от покупки, чем потерять деньги.