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Новости / Происшествия

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

Вчера, 16:43 | Просмотров: 391 | Версия для печати
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СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту истязания заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, мать 8-летней девочки вместе с сожителем в 2017 году периодически причиняла ребенку физические страдания. 41-летняя жительница Орловского района наносила дочери удары ремнем и руками, как и ее 41-летний сожитель.

В настоящее время следственные органы проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


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