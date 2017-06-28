В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку
Вчера, 16:43 | Просмотров: 391 | Версия для печати
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По версии следствия, мать 8-летней девочки вместе с сожителем в 2017 году периодически причиняла ребенку физические страдания. 41-летняя жительница Орловского района наносила дочери удары ремнем и руками, как и ее 41-летний сожитель.
В настоящее время следственные органы проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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