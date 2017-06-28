В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

Поделиться новостью:

СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту истязания заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ).По версии следствия, мать 8-летней девочки вместе с сожителем в 2017 году периодически причиняла ребенку физические страдания. 41-летняя жительница Орловского района наносила дочери удары ремнем и руками, как и ее 41-летний сожитель.В настоящее время следственные органы проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.