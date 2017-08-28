В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

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Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку соблюдения требований закона при строительстве ООО «ТехКомсервис» 16-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Маклина д. 60 А. Согласно условиям договоров долевого участия срок ввода в эксплуатацию дома - 4 квартал 2016 года.Установлено, что с июня 2014 года по октябрь 2016 года один из руководителей ООО «ТехКомсервис» путем обмана, используя свое служебное положение, не исполнив обязательства по заключенным договорам участия граждан в долевом строительстве, потратил средства, полученные от граждан на общую сумму более 3 млн. рублей не на строительство дома, а на иные цели, причинив материальный ущерб гражданам в особо крупном размере.В настоящее время строительство дома не завершено, возведено 11 из 16 этажей, дом в эксплуатацию не сдан, квартиры участникам долевого строительства не переданы, что нарушает права граждан.По данному факту прокурором Ленинского района города Кирова материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.По материалам прокурорской проверки следователями следственного отдела УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.По информации Прокуратуры Кировской области