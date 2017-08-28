В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство
Вчера, 17:29 | Просмотров: 110 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Установлено, что с июня 2014 года по октябрь 2016 года один из руководителей ООО «ТехКомсервис» путем обмана, используя свое служебное положение, не исполнив обязательства по заключенным договорам участия граждан в долевом строительстве, потратил средства, полученные от граждан на общую сумму более 3 млн. рублей не на строительство дома, а на иные цели, причинив материальный ущерб гражданам в особо крупном размере.
В настоящее время строительство дома не завершено, возведено 11 из 16 этажей, дом в эксплуатацию не сдан, квартиры участникам долевого строительства не переданы, что нарушает права граждан.
По данному факту прокурором Ленинского района города Кирова материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По материалам прокурорской проверки следователями следственного отдела УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.
По информации Прокуратуры Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
22.09.2017
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.
12.03.2016