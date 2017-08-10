Расследование инцидента на парковке в микрорайоне Солнечный берег
Вчера, 10:21 | Просмотров: 225 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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«По ул. Ленина 198, у нашего дома, между Южаниным и Колеговой произошел конфликт, в результате которого Колегов С.С. 2014 г.р. испытал физическую боль и у него образовались повреждения, не причинившие вреда здоровью. То есть как не причинившие вреда? Физически может и нет, но психологически да. Конфликта не было. Было нападение, сзади причем».
Прошло почти три месяца, а Ольга Колегова до сих пор не знает, привлекли или нет к ответственности её обидчика.
В этот же день Ольга Колегова обратилась с заявлением в полицию. Дело передали в Следственный комитет, затем в УМВД по Кировской области.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проведены экспертизы. Ребенок не пострадал. Состава преступления не выявлено».
ОЛЬГА КОЛЕГОВА:
«Пришла новая воспитатель, говорит: "У вас что-то случилось? У ребенка видимо была психологическая травма, видно, что у ребенка что-то случилось?" Он с детьми отказывается играть, разговаривать отказывается».
ВЕРА ЛЫСКОВА, ПСИХОЛОГ:
«Только врач может определить - это зона ответственности медиков или психологов. С психологом в любом случае надо поработать, но самое главное адекватное поведение окружающих».
ОЛЬГА КОЛЕГОВА:
«У нас большие перемены произошли - сразу же все стали парковаться, где нужно, пешеходные переходы все прорисовали, которые были стерты».
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