Расследование инцидента на парковке в микрорайоне Солнечный берег

Поделиться новостью:

«По ул. Ленина 198, у нашего дома, между Южаниным и Колеговой произошел конфликт, в результате которого Колегов С.С. 2014 г.р. испытал физическую боль и у него образовались повреждения, не причинившие вреда здоровью. То есть как не причинившие вреда? Физически может и нет, но психологически да. Конфликта не было. Было нападение, сзади причем».

Прошло почти три месяца, а Ольга Колегова до сих пор не знает, привлекли или нет к ответственности её обидчика.

«Проведены экспертизы. Ребенок не пострадал. Состава преступления не выявлено».

«Пришла новая воспитатель, говорит: "У вас что-то случилось? У ребенка видимо была психологическая травма, видно, что у ребенка что-то случилось?" Он с детьми отказывается играть, разговаривать отказывается».

«Только врач может определить - это зона ответственности медиков или психологов. С психологом в любом случае надо поработать, но самое главное адекватное поведение окружающих».

«У нас большие перемены произошли - сразу же все стали парковаться, где нужно, пешеходные переходы все прорисовали, которые были стерты».

Следственные органы закончили проверку по факту инцидента на парковке в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова. Напомним, молодая мама, Ольга Колегова обратилась в полицию, заявив о том, что на неё с ребенком напал незнакомый мужчина. Он утверждал, что девушка задела коляской его машину. Чем закончилась эта история?По словам девушки, ее ребенок стал жертвой нападения незнакомого мужчины. В августе, когда она вместе с трехлетним сыном пыталась перейти дорогу у магазина, путь им преградил автомобиль, припаркованный в месте съезда. Обходя иномарку, Ольга сделала водителю замечание и ушла. Через несколько минут мужчина догнал ее, сказал что она якобы поцарапала его машину, а после начал трясти и переворачивать велосипед в котором сидел малыш.В этот же день Ольга Колегова обратилась с заявлением в полицию. Дело передали в Следственный комитет, затем в УМВД по Кировской области.Между тем молодая мама утверждает, что после этого случая у ее сына начались психологические проблемы. Малыш стал замкнутым и необщительным. Это заметили и воспитатели в детском саду.К психологу Ольга пока не обращалась. Женщина в растерянности и не знает, что ей делать дальше.Молодая мама надеялась, что обидчик возместит ей моральный ущерб и хотя бы оплатит услуги психолога для ребенка. Но единственный позитивный итог этой истории никак не связан с семьей Ольги.Кто прав, а кто виноват в случае на парковке, не определило даже следствие. Будет ли поставлена в этой неприятной истории точка, зависит только от ее участников.