Двойное убийство на почве ревности (ФОТО)
Вчера, 16:59 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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2 ноября Юрьянским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1965 года рождения и 45-летнего мужчины.
По версии следствия, ночью 2 ноября житель Мурашинского района у себя в квартире распивал спиртное со знакомыми. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности к женщине. Подозреваемый стал наносить удары руками и доской сначала мужчине, а затем женщине. После этого он ушел из дома, а в полицию об обнаружении тел погибших сообщил знакомый, который случайно зашел в квартиру.
Расследование уголовного дела продолжается.
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