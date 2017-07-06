Двойное убийство на почве ревности (ФОТО) 

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2 ноября Юрьянским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1965 года рождения и 45-летнего мужчины.

По версии следствия, ночью 2 ноября житель Мурашинского района у себя в квартире распивал спиртное со знакомыми. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности к женщине. Подозреваемый стал наносить удары руками и доской сначала мужчине, а затем женщине. После этого он ушел из дома, а в полицию об обнаружении тел погибших сообщил знакомый, который случайно зашел в квартиру.Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки место нахождения подозреваемого было установлено. На железнодорожном вокзале мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.Следователи СУ СКР по Кировской области уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и подозреваемого. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что подозреваемый характеризуется отрицательно, ранее неоднократно судим, освобожден в 2016 года из мест лишения свободы по отбытию наказания за убийство матери.Расследование уголовного дела продолжается.