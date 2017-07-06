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Новости / Происшествия

Двойное убийство на почве ревности (ФОТО)

Вчера, 16:59 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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2 ноября Юрьянским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1965 года рождения и 45-летнего мужчины.
 
Двойное убийство на почве ревности (ФОТО) 
 
 
По версии следствия, ночью 2 ноября житель Мурашинского района у себя в квартире распивал спиртное со знакомыми. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности к женщине. Подозреваемый стал наносить удары руками и доской сначала мужчине, а затем женщине. После этого он ушел из дома, а в полицию об обнаружении тел погибших сообщил знакомый, который случайно зашел в квартиру.
 
Двойное убийство на почве ревности (ФОТО) 
 
 
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки место нахождения подозреваемого было установлено. На  железнодорожном вокзале мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.
 
Двойное убийство на почве ревности (ФОТО) 
 
 
Следователи СУ СКР по Кировской области уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и подозреваемого. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что подозреваемый характеризуется отрицательно, ранее неоднократно судим, освобожден в 2016 года из мест лишения свободы по отбытию наказания за убийство матери.

Расследование уголовного дела продолжается.


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