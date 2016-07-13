На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

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Серьезная аварии произошла 3 ноября 2017 года около 18 часов на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда города Кирова.

По предварительной информации, водитель иномарки двигался на большой скорости по проспекту в сторону ЦУМа. По словам очевидцев, автомобиль пытался проскочить перекресток на красный свет светофора и врезался в автомобиль, выехавший на перекресток с улицы Труда.

Авто отбросило на переход, по которому в это время на зеленый свет начали движение пешеходы. В результате пострадали несколько человека. Девушка, которой пытались оказать экстренную помощь на месте аварии, скончалась. Она была пассажиркой одного из автомобилей.

Также в ДТП пострадал ВАЗ-2106, стоявший на парковке у торгового центра.

Данная информация носит предварительный характер. Количество пострадавших и обстоятельства уточняются.

фото vk.com/id448132642, vk.com/kirovdps, автор Константин Евгеньевич, Дмитрий Кувалдин, vk.com/zlo43, автор Н. Баранова, vk.com/auto43