ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

04 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4296
EURO: 68.0822
Погода в городе Кирове:
ночью:  -2...0°C
утром:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

Вчера, 20:06 | Просмотров: 878 | Версия для печати
Поделиться новостью:

Серьезная аварии произошла 3 ноября 2017 года около 18 часов на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда города Кирова.

 

По предварительной информации, водитель иномарки двигался на большой скорости по проспекту в сторону ЦУМа. По словам очевидцев, автомобиль пытался проскочить перекресток на красный свет светофора и врезался в автомобиль, выехавший на перекресток с улицы Труда.

 

Авто отбросило на переход, по которому в это время на зеленый свет начали движение пешеходы. В результате пострадали несколько человека. Девушка, которой пытались оказать экстренную помощь на месте аварии, скончалась. Она была пассажиркой одного из автомобилей.

 

 

 

 

 

 

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе. На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе. На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе. На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе. На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе. На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в ДТП пострадал ВАЗ-2106, стоявший на парковке у торгового центра.

 

Данная информация носит предварительный характер. Количество пострадавших и обстоятельства уточняются.

 

фото vk.com/id448132642, vk.com/kirovdps, автор Константин Евгеньевич, Дмитрий Кувалдин, vk.com/zlo43, автор Н. Баранова, vk.com/auto43



Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

20:06 03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

Благодаря бдительности полицейского кражу раскрыли по горячим следам

17:05 03.11.2017


Благодаря бдительности полицейского кражу раскрыли по горячим следам

Двойное убийство на почве ревности (ФОТО)

16:59 03.11.2017


Двойное убийство на почве ревности (ФОТО)

В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

17:29 02.11.2017


В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

Кировская область защитила проект в сфере образования

16:58 02.11.2017


Кировская область защитила проект в сфере образования

В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

16:51 02.11.2017


В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

16:46 02.11.2017


В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка живописи "Настроение" в Вятской филармонии

15:12 03.11.2017


Выставка живописи "Настроение" в Вятской филармонии

Кировский перинатальный центр отмечает 80-летний юбилей

12:10 03.11.2017


Кировский перинатальный центр отмечает 80-летний юбилей

Производство и хранение сельхозпродукции в Кирове

10:43 03.11.2017


Производство и хранение сельхозпродукции в Кирове

В Диораме открылась выставка раритетов советского времени

10:29 03.11.2017


В Диораме открылась выставка раритетов советского времени

Расследование инцидента на парковке в микрорайоне Солнечный берег

10:21 03.11.2017


Расследование инцидента на парковке в микрорайоне Солнечный берег

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На Октябрьском проспекте грузовик врезался в троллейбус.

13.07.2016


На Октябрьском проспекте грузовик врезался в троллейбус.

На перекрестке улиц Пугачева и Щорса столкнулись пять автомобилей: один пострадавший.

21.12.2015


На перекрестке улиц Пугачева и Щорса столкнулись пять автомобилей: один пострадавший.

На улице Воровского иномарка столкнулась с мотоциклистом.

22.07.2017


На улице Воровского иномарка столкнулась с мотоциклистом.

В Кирове на улице Ленина в скорую помощь врезалась иномарка.

02.04.2015


В Кирове на улице Ленина в скорую помощь врезалась иномарка.

На Октябрьском проспекте иномарка сбила пешехода.

06.11.2015


На Октябрьском проспекте иномарка сбила пешехода.

В Макарье иномарка сбила мотоциклиста.

22.07.2016


В Макарье иномарка сбила мотоциклиста.

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

В ГТРК "Вятка" нашли уникальные видеозаписи "Шейкеров"

02.11.2017


В ГТРК "Вятка" нашли уникальные видеозаписи "Шейкеров"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх