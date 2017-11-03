По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.
Серьезная авария произошла 3 ноября в 18 часов 17 минут на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда города Кирова.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» на большой скорости двигался по Октябрьскому проспекту на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада», выезжавшим с улицы Труда.
От удара из салона «Фольксвагена» на проезжую часть вылетела пассажирка. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Кроме того иномарка совершила наезд на двух пешеходов, оказавшихся у края проезжей части. После «Фольксваген» отбросило на припаркованный автомобиль ВАЗ-2106, в котором в момент аварии не было ни водителя, ни пассажиров. У "шестерки" полностью разбит багажный отсек.
Сотрудники ГИБДД и следователи выяснятся все обстоятельства дорожной аварии.
фото ГУ МЧС по Кировской области, УВМД по Кировскй области
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