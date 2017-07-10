ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4557
EURO: 67.7677
Погода в городе Кирове:
вечером:  +1...+3°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове два жителя Коми через пролом крыши проникли в магазин

Сегодня, 15:05 | Просмотров: 85 | Версия для печати
Поделиться новостью:
3 ноября около 2-х часов ночи в Кирове на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации магазина на ул. Ленина.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии  незамедлительно прибыла по указанному адресу. Бойцы блокировали здание. В ходе его осмотра росгвардейцы обнаружили пролом крыши.

Для организации поисковых мероприятий на прилегающей территории была вызвана дополнительная группа задержания вневедомственной охраны. Недалеко от магазина стражи правопорядка обнаружили молодого человека, он был задержан до выяснения обстоятельств.

Группа задержания, осуществлявшая блокирование здания, совместно с сотрудниками полиции и представителем собственника объекта, войдя в торговое помещение, обнаружила еще одного молодого человека.

В доверительной беседе задержанные пояснили, что они не местные и плохо ориентируются в чужом городе. На вопрос, с какой целью они проникли ночью на охраняемый объект, молодые люди не смогли дать внятных объяснений.

Подозреваемых, 18-летних жителей Республики Коми, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото Управления Росгвардии по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый.

17:59 07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

17:43 07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

Главу администрации ждет штраф за нецелевое расходование средств

15:58 07.11.2017


Главу администрации ждет штраф за нецелевое расходование средств

Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож

15:53 07.11.2017


Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож

Житель Унинского района хранил 300 гр маковой соломки

15:45 07.11.2017


Житель Унинского района хранил 300 гр маковой соломки

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

15:38 07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО)

15:20 07.11.2017


В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел традиционный турнир по бильярду, посвященный Дню сотрудников ОВД

17:44 07.11.2017


В Кирове прошел традиционный турнир по бильярду, посвященный Дню сотрудников ОВД

Священник из Верхнекамского района стал лауреатом Бунинской премии

17:41 07.11.2017


Священник из Верхнекамского района стал лауреатом Бунинской премии

Кировчане отметили день народного единства

17:40 07.11.2017


Кировчане отметили день народного единства

Команда Кировской области стала победителем окружного финала игры «Ума Палата»

17:39 07.11.2017


Команда Кировской области стала победителем окружного финала игры «Ума Палата»

Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИ

15:17 07.11.2017


Центральная площадь поселка Опарино преобразилась, благодаря ППМИ

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирово-Чепецке вор проник на охраняемый объект

10.07.2017


В Кирово-Чепецке вор проник на охраняемый объект

Вор в поисках продуктов питания проник на охраняемый объект

26.04.2017


Вор в поисках продуктов питания проник на охраняемый объект

В Кирове конфликт в кафе завершился кражей телефона

13.07.2017


В Кирове конфликт в кафе завершился кражей телефона

Грабителям уйти не удалось

21.12.2016


Грабителям уйти не удалось

Благодаря бдительности полицейского кражу раскрыли по горячим следам

03.11.2017


Благодаря бдительности полицейского кражу раскрыли по горячим следам

В Лянгасово безработный мужчина пытался поджечь кафе.

04.07.2017


В Лянгасово безработный мужчина пытался поджечь кафе.

Популярные новости

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх