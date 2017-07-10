В Кирове два жителя Коми через пролом крыши проникли в магазин

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3 ноября около 2-х часов ночи в Кирове на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации магазина на ул. Ленина.Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу. Бойцы блокировали здание. В ходе его осмотра росгвардейцы обнаружили пролом крыши.Для организации поисковых мероприятий на прилегающей территории была вызвана дополнительная группа задержания вневедомственной охраны. Недалеко от магазина стражи правопорядка обнаружили молодого человека, он был задержан до выяснения обстоятельств.Группа задержания, осуществлявшая блокирование здания, совместно с сотрудниками полиции и представителем собственника объекта, войдя в торговое помещение, обнаружила еще одного молодого человека.В доверительной беседе задержанные пояснили, что они не местные и плохо ориентируются в чужом городе. На вопрос, с какой целью они проникли ночью на охраняемый объект, молодые люди не смогли дать внятных объяснений.Подозреваемых, 18-летних жителей Республики Коми, передали полиции для дальнейшего разбирательства.Фото Управления Росгвардии по Кировской области