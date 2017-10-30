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В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО)

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Кировчане сообщили в полицию о том, что в круглосуточном магазине на улице Комсомольской идет незаконная торговля.
 
В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО) 
 

Сотрудники УМВД России по Кировской области провели проверку, информация подтвердилась, факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции в магазине пресечен.
 
В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО) 
 

По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в нарушение Постановления главного государственного санитарного врача РФ №130 от 12.10.2017, в магазине осуществлялась продажа спиртосодержащей жидкости по заниженной цене. Также полицейские зафиксировали факт продажи алкогольной продукции в запрещенное для этого время.
 
В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО) 
 
 
Из незаконного оборота изъято 45 литров алкогольной продукции и 5 литров спиртосодержащей жидкости «двойного назначения». Вся спиртосодержащая продукция направлена на проведение экспертизы.
 
В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО) 
 
 
В отношении продавца и индивидуального предпринимателя оформлены административные материалы.

Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 - с мобильного).


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