В Кирове в круглосуточном магазине незаконно торговали алкоголем (ФОТО) 

Поделиться новостью:

Кировчане сообщили в полицию о том, что в круглосуточном магазине на улице Комсомольской идет незаконная торговля.

Сотрудники УМВД России по Кировской области провели проверку, информация подтвердилась, факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции в магазине пресечен.

По словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, в нарушение Постановления главного государственного санитарного врача РФ №130 от 12.10.2017, в магазине осуществлялась продажа спиртосодержащей жидкости по заниженной цене. Также полицейские зафиксировали факт продажи алкогольной продукции в запрещенное для этого время.Из незаконного оборота изъято 45 литров алкогольной продукции и 5 литров спиртосодержащей жидкости «двойного назначения». Вся спиртосодержащая продукция направлена на проведение экспертизы.В отношении продавца и индивидуального предпринимателя оформлены административные материалы.Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 - с мобильного).