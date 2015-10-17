Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской
Сегодня, 15:38 | Просмотров: 1016 | Версия для печати
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Вечером 5 ноября в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела 23-летней девушки в квартире на улице Московской. Погибшая проживала в арендуемой квартире, обнаружила тело собственница жилья. На шее девушки была колото-резаная рана.
Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и виновного лица. Расследование уголовного дела продолжается
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