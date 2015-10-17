Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской 

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Вечером 5 ноября в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела 23-летней девушки в квартире на улице Московской. Погибшая проживала в арендуемой квартире, обнаружила тело собственница жилья. На шее девушки была колото-резаная рана.

Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и виновного лица. Расследование уголовного дела продолжается