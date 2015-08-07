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Новости / Происшествия

Житель Унинского района хранил 300 гр маковой соломки

Сегодня, 15:45 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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По версии следствия, в августе 34-летний Ш. собрал на приусадебном участке у своего дома в дер. У-Сурвай Унинского района маковую солому. Наркотическое средство в значительном размере - более 300 гр. - он хранил дома вплоть до момента изъятия правоохранительными органами.

Прокурор Унинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ш. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

В случае осуждения Ш. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По информации Прокуратуры Кировской области


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