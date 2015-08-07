Житель Унинского района хранил 300 гр маковой соломки

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По версии следствия, в августе 34-летний Ш. собрал на приусадебном участке у своего дома в дер. У-Сурвай Унинского района маковую солому. Наркотическое средство в значительном размере - более 300 гр. - он хранил дома вплоть до момента изъятия правоохранительными органами.Прокурор Унинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ш. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в районный суд для рассмотрения по существу.В случае осуждения Ш. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.По информации Прокуратуры Кировской области