Житель Унинского района хранил 300 гр маковой соломки
Сегодня, 15:45 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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Прокурор Унинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ш. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
В случае осуждения Ш. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
По информации Прокуратуры Кировской области
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