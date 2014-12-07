Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож

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1 ноября в поселке Подосиновец 32-летняя женщина распивала алкоголь со своим 40-летним сожителем и знакомыми. Между хозяевами квартиры произошел конфликт, и женщина заявила мужчине о расставании. Тот разозлился и нанес сожительнице не менее семи ударов ножом в грудь. Женщина скончалась на месте. Знакомые погибшей сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.Следственными органами Следственного комитета РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, злоупотребляет спиртными напитками. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. От дачи показаний мужчина отказался.Следователи СУ СК РФ по Кировской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается