Житель Подосиновца, узнав о расставании, взял нож
Сегодня, 15:53 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Следственными органами Следственного комитета РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, злоупотребляет спиртными напитками. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. От дачи показаний мужчина отказался.
Следователи СУ СК РФ по Кировской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается
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