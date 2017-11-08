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Новости / Происшествия

Житель Куменского района продавал квартиру и "подарил" мошенникам 150 тысяч рублей.

Сегодня, 09:46 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, 66-летний пенсионер разместил на сайте объявление о продаже квартиры. Клиенты нашлись сразу.
 
Жителю Уней позвонил мужчина и предложил перевести задаток на банковскую карту, чтобы быть уверенным, что он никому другому квартиру не продаст. После того, как пенсионер назвал номер карты, срок ее действия, трехзначный код и код из смс-сообщения, с карты неустановленные мошенники списали 158 тысяч рублей.
 
Подобный случай произошел с жителем Кирова. Мужчина продавал через Интернет свой автомобиль «Газель» и тоже сообщил «покупателю» реквизиты карты. Ущерб потерпевшего составил 16,5 тыс. рублей.
 
Полицейские напоминают: никогда и никому не называйте реквизиты своей банковской карты, коды и пароли не имеет права знать никто, кроме вас, даже сотрудники банка.


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