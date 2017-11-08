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ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО)

Сегодня, 11:53 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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В ходе недельного полевого выхода кировские сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Кировской области отработали вопросы приведения подразделения в различные степени готовности, нормативы по выдвижению на места проведения спецопераций.
 
ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО) 
 

В лесистой местности росгвардейцами был развернут полевой лагерь. Ежедневно проводились стрельбы из различных типов оружия. Осуществлялось боевое гранатометание.
 
ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО) 
 
 
В финале полевого выхода было проведено тактико-специальное учение по блокированию и нейтрализации вооруженных преступников с использованием бронетехники, имеющейся в распоряжении ОМОН Росгвардии (спецавтомобиль «Тигр»).
 
ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО) 
 
Поставленные руководством задачи решены в полном объеме.
 
ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО) 
 
 
Фото Управления Росгвардии по Кировской области


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