ОМОН отработал тактику задержания вооруженных преступников (ФОТО) 

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В ходе недельного полевого выхода кировские сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Кировской области отработали вопросы приведения подразделения в различные степени готовности, нормативы по выдвижению на места проведения спецопераций.

В лесистой местности росгвардейцами был развернут полевой лагерь. Ежедневно проводились стрельбы из различных типов оружия. Осуществлялось боевое гранатометание.

В финале полевого выхода было проведено тактико-специальное учение по блокированию и нейтрализации вооруженных преступников с использованием бронетехники, имеющейся в распоряжении ОМОН Росгвардии (спецавтомобиль «Тигр»).

Поставленные руководством задачи решены в полном объеме.

Фото Управления Росгвардии по Кировской области