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В Кирове вынесли приговор похитителям арендованных автомобилей.

Сегодня, 17:11 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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Резонансное уголовное дело рассматривалось в Ленинском районном суде города Кирова.
 
Трое участников организованной группы обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере.
 
Молодые люди брали в аренду дорогостоящие автомобили Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia, но обратно их владельцам авто не возвращали. Иномарки угоняли в соседние регионы и продавали.
 
Общий размер ущерба, нанесенный автосалонам, превысил 5 млн рублей.
 
Члены преступной группы были задержаны после реализации похищенных автомобилей за пределами Кировской области.
 
Суд назначил двум участникам группы наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 и 80 тыс. рублей соответственно.
 
Третий подсудимый, при наличии предыдущей судимости за аналогичное преступление, осужден к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. рублей. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.


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