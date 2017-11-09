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Новости / Происшествия

В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

Сегодня, 08:11 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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ЧП произошло около девяти часов вечера 08.11.2017 года.
 
В д. Колбины загорелось помещение для сушки гриба чага. Огонь заметили не сразу, поэтому пожар быстро распространился на всю постройку. В результате сгорели крыша строения.
 
Огонь уничтожил 4 тонны заготовленного гриба чага. Также обгорело электрооборудование, закоптились стены и потолок в помещении.
 
Для тушения пожара привлекались 12 человек, 3 единицы техники от МЧС.
 
Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет.


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