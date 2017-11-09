В Шабалинском районе сгорело 4 тонны гриба чага.

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ЧП произошло около девяти часов вечера 08.11.2017 года.

В д. Колбины загорелось помещение для сушки гриба чага. Огонь заметили не сразу, поэтому пожар быстро распространился на всю постройку. В результате сгорели крыша строения.

Огонь уничтожил 4 тонны заготовленного гриба чага. Также обгорело электрооборудование, закоптились стены и потолок в помещении.

Для тушения пожара привлекались 12 человек, 3 единицы техники от МЧС.

Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет.