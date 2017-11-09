Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.
Вчера, 13:18 | Просмотров: 356 | Версия для печати
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Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.
По версии следствия, осенью 2015 года в районе была запланирована реконструкция автомобильной дороги в Оричевском районе. Подозреваемая заместитель главы администрации решила похитить железобетонные плиты, предназначенные для покрытия автомобильной дороги.
Чиновница договорилась с ранее знакомым мужчиной о вывозе с места строительства железобетонных плит на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Подозреваемая подготовила акты о том, что плиты не пригодны к эксплуатации и подлежат утилизации. Денежные средства, полученные от продажи плит, чиновница поделила со своим знакомым.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.
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