Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

Поделиться новостью:

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

По версии следствия, осенью 2015 года в районе была запланирована реконструкция автомобильной дороги в Оричевском районе. Подозреваемая заместитель главы администрации решила похитить железобетонные плиты, предназначенные для покрытия автомобильной дороги.

Чиновница договорилась с ранее знакомым мужчиной о вывозе с места строительства железобетонных плит на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Подозреваемая подготовила акты о том, что плиты не пригодны к эксплуатации и подлежат утилизации. Денежные средства, полученные от продажи плит, чиновница поделила со своим знакомым.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.