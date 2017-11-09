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Новости / Происшествия

В СУ СКР по Кирвоской области опровергли информацию о маньяке, жертвами которого якобы стали несколько жительниц Кирова.

Вчера, 18:54 | Просмотров: 192 | Версия для печати
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Слухи появились после информации о жестоком убийстве студентки медицинского университета, совершенном 5 ноября.
 
Девушка была убита в арендуемой ею квартире на 14 этаже дома на улице Московской г. Кирова. Преступник нанес своей жертве удар ножом по горлу.
 
Добавим, что на сайте кировского управления МВД сегодня был опубликован фоторобот молодого человека, которого подозревают в совершении преступления.
 
Его приметы: рост 170-180 сантиметров. Был одет в пуховик черного глянцевого цвета до бедра с капюшоном. На лице имелась щетина.
 
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по т. 36-16-22, 67-43-17, 67-43-25 или 02.
 
Добавим, что по предварительной версии, студентка могла стать жертвой преступника из числа ее друзей и знакомых.


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