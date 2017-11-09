В Шабалинском районе полицейские по горячим следам поймали квартирного вора.

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В отделение полиции «Шабалинское» МО МВД России «Котельничский» обратилась 49-летняя жительница п. Ленинское.

Вернувшись домой с работы, женщина обнаружила, что из квартиры пропали телевизор, холодильник и стиральная машина. Размер ущерба составил 24 тысячи рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. С помощью соседей пострадавшей полицейские установили, что днем в квартире побывал некий мужчина. Он погрузил бытовую технику в «Газель» и уехал.

Подозреваемый был установлен: им оказался 46-летний знакомый потерпевшей. Оказалось, что мужчина имел ключ от квартиры женщины и решил воспользоваться этим обстоятельством.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».