В Даровском районе "черного лесоруба" приговорили к 3 годам условно и амнистировали.

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Котельничский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41 - летнего жителя Даровского района.

Он был осуждён за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). В течение трех лет предприниматель нанимал работников для незаконных рубок лесных насаждений, расположенных в Красносельском участковом лесничестве Даровского лесничества.

В результате лесному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму более 4,6 млн. рублей.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 год условно. Принимая во внимание факт назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы, а также давность содеянного, суд применил в отношении осуждённого акт амнистии.

На момент рассмотрения уголовного дела материальный ущерб в сумме более 4,6 млн. рублей возмещен осуждённый в полном объеме. Приговор суда вступил в законную силу.