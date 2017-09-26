Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Поделиться новостью:

10 ноября 2017 года Первомайский районный суд вынес приговор бывшему директору АО «Кировская региональная ипотечная корпорация».

Виталий Шмаков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Шмаков был задержан 30 мая 2017 года сотрудниками УФСБ России по Кировской области при получении первой части (3 млн) взятки в размере 5 млн рублей. На должности директора АО "КРИК" он проработал чуть более месяца.

У этого преступления - достаточно длительная предистория. Весной 2016 года корпорация заключила договор со строительной фирмой на постройку жилья на общую сумму 90 млн рублей.

Заказ был выполнен на 70 млн. "КРИК" заплатила только 9 млн из обещанной суммы. Образовавшийся долг восполнить было нечем.

И появилась идея в зачет долга отдать стройфирме часть построенного жилья по заниженной стоимости за квадратный метр. "За услуги" директор АО "КРИК" планировал получить "вознаграждение" в 5 млн рублей.

Суд назначил В. Шмакову наказание виде 8,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 15 миллионов рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.