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Новости / Происшествия

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Сегодня, 14:03 | Просмотров: 418 | Версия для печати
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10 ноября 2017 года Первомайский районный суд вынес приговор бывшему директору АО «Кировская региональная ипотечная корпорация».
 
Виталий Шмаков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).
 
Шмаков был задержан 30 мая 2017 года сотрудниками УФСБ России по Кировской области при получении первой части (3 млн) взятки в размере 5 млн рублей. На должности директора АО "КРИК" он проработал чуть более месяца.
 
У этого преступления - достаточно длительная предистория. Весной 2016 года корпорация заключила договор со строительной фирмой на постройку жилья на общую сумму 90 млн рублей.
 
Заказ был выполнен на 70 млн. "КРИК" заплатила только 9 млн из обещанной суммы. Образовавшийся долг восполнить было нечем.
 
И появилась идея в зачет долга отдать стройфирме часть построенного жилья по заниженной стоимости за квадратный метр. "За услуги" директор АО "КРИК" планировал получить "вознаграждение" в 5 млн рублей.
 
Суд назначил В. Шмакову наказание виде 8,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 15 миллионов рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.


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