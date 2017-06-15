На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

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ДТП случилось в 18 часов 09.11.2017 года.

На улице Дзержинского, напротив дома № 40, г. Кирова, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 43-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

Днем ранее, 6 ноября, еще одно ДТП произошло на территории гаражей в микрорайоне Лянгасово. Напротив дома № 20 на Молодежном проезде водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину-велосипедиста.

Мужчина был травмирован.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по тел.: 58-89-35, 64-38-77 или 02.