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Новости / Происшествия

На улице Дзержинского неустановленный автомобиль сбил 43-летнюю женщину.

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 65 | Версия для печати
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ДТП случилось в 18 часов 09.11.2017 года.
 
На улице Дзержинского, напротив дома № 40, г. Кирова, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 43-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
 
В результате происшествия пешеход получила травмы.
 
Днем ранее, 6 ноября, еще одно ДТП произошло на территории гаражей в микрорайоне Лянгасово. Напротив дома № 20 на Молодежном проезде водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину-велосипедиста.
 
Мужчина был травмирован.
 
Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по тел.: 58-89-35, 64-38-77 или 02.


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