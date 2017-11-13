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Новости / Происшествия

Жительница п. Даровского сдавала квартиру в аренду и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

Вчера, 11:32 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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37-летняя жительница поселка Даровской разместила в интернете объявление о том, что сдает в аренду квартиру.
 
Очень быстро нашелся первый потенциальный клиент, который сразу же захотел перечислить задаток на банковскую карту женщины. Для «перечисления денег» квартирант попросил продиктовать номер карты, срок ее действия, трехзначный код и пароль из смс.
 
После чего с карты владелицы квартиры исчезли 10 тысяч рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
 
Полиция рекомендует не сообщать данные своих банковских карт никому, в том числе и работникам банков (лицам, ими представляющимися). При переводе вам денег человеку достаточно знать только цифры с лицевой стороны карты.
 
Если у вас просят сообщить номер с обратной стороны и пароли, поступающие в смс-сообщениях – знайте, вы общаетесь с преступником.


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