В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.

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Серия краж с большегрузных автомобилей началась с конца октября 2017 года.

Аккумуляторные батареи пропадали с автомобилей, оставленных на ночь в районе проспекта Строителей и на Филейке.

Все патрульные наряды были проинформированы о том, что в городе орудуют автоворы. И наконец подозреваемых удалось задержать 10 ноября.

Двое молодых людей пытались продать аккумуляторы большой емкости (190 а/ч) в одном из мест приема отработавших АКБ.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные - жители Афанасьевского района и студенты одного из техникумов областного центра. Ночью на личном автомобиле они ездили по городу и высматривали фуры, оставленные вне охраняемых мест.

На счету молодых людей - несколько преступных эпизодов.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается точное количество пострадавших водителей.