В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.
Вчера, 14:07 | Просмотров: 482 | Версия для печати
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Серия краж с большегрузных автомобилей началась с конца октября 2017 года.
Аккумуляторные батареи пропадали с автомобилей, оставленных на ночь в районе проспекта Строителей и на Филейке.
Все патрульные наряды были проинформированы о том, что в городе орудуют автоворы. И наконец подозреваемых удалось задержать 10 ноября.
Двое молодых людей пытались продать аккумуляторы большой емкости (190 а/ч) в одном из мест приема отработавших АКБ.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные - жители Афанасьевского района и студенты одного из техникумов областного центра. Ночью на личном автомобиле они ездили по городу и высматривали фуры, оставленные вне охраняемых мест.
На счету молодых людей - несколько преступных эпизодов.
Возбуждено уголовное дело, устанавливается точное количество пострадавших водителей.
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