Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.
Вчера, 19:21 | Просмотров: 462 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Наркобизнес они вели в разных регионах России с 2014 года.
Группа была хорошо законсперирована. Организаторы подпольного наркосиндиката разработали многоуровневую схему, в которой каждый участник выполнял определенные обязанности и ничего не знал о других членах группы.
Организаторы контролировали весь процесс сбыта. Наркотики продавали дистанционно с использованием тайников-закладок и электронных кошельков.
В квартирах членов наркогруппы и в нежилых помещениях, которые использовали для расфасовки и приготовления к сбыту наркотиков, было изъято более 13 кг "синтетики".
Все участники группы арестованы.
Возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!