Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

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Наркобизнес они вели в разных регионах России с 2014 года.

Группа была хорошо законсперирована. Организаторы подпольного наркосиндиката разработали многоуровневую схему, в которой каждый участник выполнял определенные обязанности и ничего не знал о других членах группы.

Организаторы контролировали весь процесс сбыта. Наркотики продавали дистанционно с использованием тайников-закладок и электронных кошельков.

В квартирах членов наркогруппы и в нежилых помещениях, которые использовали для расфасовки и приготовления к сбыту наркотиков, было изъято более 13 кг "синтетики".

Все участники группы арестованы.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.