За три дня на дорогах Кирова пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

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Одно из ДТП произошло 11.11.2017 года на ул. Чернышевского.

У дома № 1 водитель автомобиля ГАЗ-2818 совершил наезд на 10-летнюю школьницу. Девочка пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте.

12.11.2017 в 17:50 на ул. Красина во дворе дома № 7 при столкновении автомобилей «Шкода-Румстер» и ВАЗ-2113 получил травмы 5-летний мальчик - пассажир ВАЗа.