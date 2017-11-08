За три дня на дорогах Кирова пострадали 10 человек, в том числе трое детей.
Вчера, 09:34 | Просмотров: 211 | Версия для печати
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Одно из ДТП произошло 11.11.2017 года на ул. Чернышевского.
У дома № 1 водитель автомобиля ГАЗ-2818 совершил наезд на 10-летнюю школьницу. Девочка пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте.
12.11.2017 в 17:50 на ул. Красина во дворе дома № 7 при столкновении автомобилей «Шкода-Румстер» и ВАЗ-2113 получил травмы 5-летний мальчик - пассажир ВАЗа.
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