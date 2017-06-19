В Котельничском районе завершено расследование убийства у пруда п. Юбилейный.

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Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июня 2017 года.

Около пруда, расположенного рядом с поселком Юбилейный было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Он был застрелен из охотничьего ружья.

Главным подозреваемым в деле стал друг убитого.

В ходе следствия было установлено, что погибший состоял в близких отношениях с бывшей гражданской женой обвиняемого. 46-летний мужчина надеялся вернуть свою девушку и отслеживал ее место нахождения.

15 июня мужчина узнал о том, что бывшая возлюбленная отправилась в лес на пикник вместе с его другом. Обвиняемый выследил любовников, разбил стекло автомобиля и на почве ревности практически в упор выстрелил в своего соперника из охотничьего ружья. Шансов выжить у пострадавшего не было.

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения находится в суде, где будет рассмотрено по существу.