В Юрьянском районе нашли пропавшего без вести заготовителя грибов.
Вчера, 14:08 | Просмотров: 511 | Версия для печати
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Житель п. Высоково Юрьянского района отправился в лес на заготовки гриба чаги.
Вместе с ним были еще два приятеля. В лесу они разделились, и в итоге один из заготовителей домой не вернулся и пропал.
Вечером тревогу забила его супруга. Для поиска пропавшего была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, местных жителей и волонтеров.
Оказалось, что у пропавшего мужчины был с собой заряженный сотовый телефон. И в итоге спасателям удалось установить с ним связь.
Полицейские использовали ракетницу, для того, чтобы сориентировать заблудившегося. Но мужчина не увидел световых сигналов.
Тогда ему рекомендовали остаться на лесной делянке, на которую он случайно набрел, и ждать утра. Когда рассвело, мужчина нашел заброшенную лесную дорогу и по ней вышел на лесозаготовительную бригаду.
Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники полиции благодарят граждан за помощь в проведении поисковых мероприятий.
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