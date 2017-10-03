В Юрьянском районе нашли пропавшего без вести заготовителя грибов.

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Житель п. Высоково Юрьянского района отправился в лес на заготовки гриба чаги.

Вместе с ним были еще два приятеля. В лесу они разделились, и в итоге один из заготовителей домой не вернулся и пропал.

Вечером тревогу забила его супруга. Для поиска пропавшего была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, местных жителей и волонтеров.

Оказалось, что у пропавшего мужчины был с собой заряженный сотовый телефон. И в итоге спасателям удалось установить с ним связь.

Полицейские использовали ракетницу, для того, чтобы сориентировать заблудившегося. Но мужчина не увидел световых сигналов.

Тогда ему рекомендовали остаться на лесной делянке, на которую он случайно набрел, и ждать утра. Когда рассвело, мужчина нашел заброшенную лесную дорогу и по ней вышел на лесозаготовительную бригаду.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции благодарят граждан за помощь в проведении поисковых мероприятий.