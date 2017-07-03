В Котельничском районе на бухгалтера СПК колхоза «Большевик» завели уголовное дело.

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Женщину подозревают в присвоении казенных денег в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, бухгалтер СПК колхоза «Большевик» (Котельничский район) имела доступ к расчетному счету организации.

Женщина договорилась с представителем одной фирмы, что будет переводить на их счет и обналичивать определенные суммы денег. По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, в течение трех лет бухгалтер частями переводила на счет фирмы денежные средства колхоза и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В отчетных документах вносились ложные сведения о фиктивном оказании услуг.

Всего с 2014 по 2016 гг. обвиняемая присвоила около 6 миллионов рублей. В настоящее время женщина признала вину в полном объеме и дала признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.