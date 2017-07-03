В Котельничском районе на бухгалтера СПК колхоза «Большевик» завели уголовное дело.
Вчера, 14:59 | Просмотров: 182 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Женщину подозревают в присвоении казенных денег в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ.
По версии следствия, бухгалтер СПК колхоза «Большевик» (Котельничский район) имела доступ к расчетному счету организации.
Женщина договорилась с представителем одной фирмы, что будет переводить на их счет и обналичивать определенные суммы денег. По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, в течение трех лет бухгалтер частями переводила на счет фирмы денежные средства колхоза и распоряжалась ими по своему усмотрению.
В отчетных документах вносились ложные сведения о фиктивном оказании услуг.
Всего с 2014 по 2016 гг. обвиняемая присвоила около 6 миллионов рублей. В настоящее время женщина признала вину в полном объеме и дала признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
03.07.2017
В Белохолуницком районе на главного бухгалтера управляющей компании завели уголовное дело.
29.06.2017