В Оричевском районе полицейские пресекли продажу спиртосодержащего суррогата.
Вчера, 15:18 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Подпольная торговля суррогатным алкоголем "процветала" в селе Пищалье Оричевского района.
"Бизнес" организовала одна из местных жительниц. Женщина разводила этиловый спирт водой, разливала жидкость по пустым бутылкам из-под водки и продавала бутылку по 150 рублей.
Торговля шла прямо в доме. А цех по разливу суррогата располагался на кухне.
В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 10 бутылок, готовых к продаже. Изъятое направлено на экспертизу с целью определения ее возможной опасности для жизни и здоровья.
В отношении женщины составлены административные протоколы.
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