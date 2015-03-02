В Оричевском районе полицейские пресекли продажу спиртосодержащего суррогата.

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Подпольная торговля суррогатным алкоголем "процветала" в селе Пищалье Оричевского района.

"Бизнес" организовала одна из местных жительниц. Женщина разводила этиловый спирт водой, разливала жидкость по пустым бутылкам из-под водки и продавала бутылку по 150 рублей.

Торговля шла прямо в доме. А цех по разливу суррогата располагался на кухне.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 10 бутылок, готовых к продаже. Изъятое направлено на экспертизу с целью определения ее возможной опасности для жизни и здоровья.

В отношении женщины составлены административные протоколы.