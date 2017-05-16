В Кирове одномоментно произошли два пожара в центре города.

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Возгорания произошли днем в микрорайоне, где располагается администрация г. Кирова.

Горели старые деревянные дома на улице Орловской, 42 и 48/1. Одно из строений давно нежилое. И пожары в нем случались уже несколько раз. Второй дом находится в процессе расселения.

В обоих случаях от огня пострадали потолочные перекрытия помещений, стены и пол.

По информации пресс-службы МЧС, пострадавших в результате пожаров нет.

Дознаватели выясняют причины возгорания.