В Кирове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Сегодня, 11:35 | Просмотров: 526 | Версия для печати
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Авария произошла около полудня 14.11.2017 года.
На улице Деповской, напротив дома № 5, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 8-летнего мальчика.
Ребенок вместе с мамой переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате происшествия ребенок получил травмы. Госпитализация не потребовалась.
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