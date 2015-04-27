На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".

Поделиться новостью:

ДТП произошло 14.11.2017 г. в 15 часов.

На улице Луганской, напротив дома № 51, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2106».

В результате происшествия 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» и его 53-летняя пассажирка получили травмы (не госпитализированы).