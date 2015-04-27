На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".
Сегодня, 11:39 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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ДТП произошло 14.11.2017 г. в 15 часов.
На улице Луганской, напротив дома № 51, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2106».
В результате происшествия 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» и его 53-летняя пассажирка получили травмы (не госпитализированы).
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