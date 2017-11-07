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Новости / Происшествия

35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

Сегодня, 11:44 | Просмотров: 305 | Версия для печати
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По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 9 ноября 2017 года.
 
Женщина находилась в доме в деревне Ряхи Зуевского района и распивала спиртные напитки со своим 61-летним сожителем. Во время застолья между сожителями возник конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь своему возлюбленному.
 
После этого женщина осознала, что случилось и вызвала скорую. Врачи сообщили о пострадавшем в полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
 
Подозреваемую задержали. Женщина признала свою вину и раскаялась в случившемся.
 
Подозреваемая характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


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