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В Кировской области восстановливают электроснабжение населенных пунктов, где возникли перебои в результате сильного ветра.

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 326 | Версия для печати
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Метеопредупреждение было объявлено в ночь с 14 на 15 ноября. Атмосферный фронт принес в наш регион мокрый снег, дожди и шквалистый ветер.
 
В течение ночи на территории Кировской области были зафиксированы технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса. Непогода прошла волной с запада на восток.
 
Наиболее пострадали Юрьянский, Мурашинский, Слободской, Оричевский и Фаленский районы.
 
В устранении последствий атмосферного фронта одновременно принимала участие 21 бригада филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Восстановление проводилось в сложных метеоусловиях, при порывах ветра до 23 м/с. Для социально значимых потребителей были подготовлены резервные источники электроснабжения.
 
На утро 15 ноября новых отключений электроэнергии из-за непогоды зафиксировано не было. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей завершаются.
 
В случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.


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