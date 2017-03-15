Бывшего и.о. начальника Советского отдела УФСКН приговорили к 4 годам колонии.

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Экс-сотрудник наркоконтроля признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

А началось все с того, что будучи на должности начальника отдела, сотрудник УФСКН решил улучшить показатели работы своего подразделения. Обвиняемый приобрел маковую солому и передал наркотик в деревню Челка Советского района своему знакомому, который «подбросил» дозу одному из местных жителей-алкоголиков.

Далее было инсценировано задержание ничего не подозревавшего "наркомана".

Еще одно постановочное обнаружение наркотиков было инсценировано в селе Мокино Совесткого района.

Кроме того весной 2016 года обвиняемый освободил двух жителей Советского района от отбытия наказания в изоляторе временного содержания, вопреки постановлению мирового судьи.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определённые должности сроком 2,5 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.